Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ваня Ильин. Проверка всякого
Киноафиша Ваня Ильин. Проверка всякого

Ваня Ильин. Проверка всякого

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольная проверка Вани Ильина: стендап концерт в Санкт-Петербурге

Любителей остроумного юмора ждёт яркое событие — сольный стендап концерт Вани Ильина в Санкт-Петербурге. Ильин известен своей уникальной манерой рассказывать о жизни и её абсурдностях, что неизменно вызывает резонирующий смех в зале.

О спектакле

В ходе концерта Ваня делится личными историями и наблюдениями, которые знакомы каждому из нас — от повседневных ситуаций до более глубоких философских размышлений. Его юмор прост, но при этом остроумен, что позволяет зрителям не только смеяться, но и задумываться.

Почему стоит посетить?

Если вы ищете способ отвлечься от серых будней и зарядиться позитивом, не упустите шанс стать частью этого мероприятия. Стиль Вани Ильина уникален в своей непосредственности и искренности, он легко наладит контакт с аудиторией, заставляя её смеяться до слёз.

Местоположение и атмосфера

Концерт пройдет в уютном зале, который идеально подходит для стендап выступлений. Здесь царит непринужденная атмосфера, позволяющая зрителям по-настоящему насладиться выступлением и забыть о повседневной суете.

Приготовьтесь к вечеру полного смеха и прекрасного настроения. Не пропустите возможность увидеть Ваню Ильина в действии — настоящую звезду современного стендапа!

Купить билет на концерт Ваня Ильин. Проверка всякого

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
15 октября среда
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 500 ₽
27 октября понедельник
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 500 ₽

В ближайшие дни

#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
3 ноября в 19:00 Дом Архитектора
от 2500 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
26 декабря в 19:00 Благородная гниль
от 5300 ₽
Моцарт. Концерт для валторны с оркестром
6+
Классическая музыка
Моцарт. Концерт для валторны с оркестром
20 декабря в 19:30 Мариинский-2
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше