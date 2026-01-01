Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гамлет
Киноафиша Гамлет

Спектакль Гамлет

Постановка
Театр имени В.И. Качалова 16+
Возраст 16+

О спектакле

Трагедия Шекспира «Гамлет» в Театре имени В.И. Качалова

В Театре имени В.И. Качалова вновь оживет классика театрального искусства. На сцене представят трагедию Уильяма Шекспира «Гамлет» в двух действиях. Перевод на русский язык осуществил Борис Пастернак, что придаст особую глубину и оттенок всемирно известному произведению.

О спектакле

Режиссёр-постановщик — народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии РТ им. Г.Тукая и Премии Правительства России им. Ф.Волкова, Александр Славутский. Он также ответственный за музыкальное решение и костюмы спектакля. Сценография создана заслуженным деятелем искусств России и народным художником Татарстана Александром Патраковым, а освещение сценического пространства — лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» Денисом Солнцевым.

Музыка и исполнение

В спектакле звучат оригинальные музыкальные вариации Елены Анисимовой на темы композитора René Aubry, исполняемые инструментальной группой театра. Хормейстером выступает Леонид Тимашев, который добавит вокальную динамику к общей атмосфере постановки.

Хореография и визуальные эффекты

Хореографом спектакля стал заслуженный работник культуры России и Татарстана Сергей Сентябов. Видеопроекции, разработанные Анастасией Андреевой из Санкт-Петербурга, добавят современные визуальные элементы, которые привлекут внимание зрителей.

Специальные детали

Сценический бой в спектакле курировал Марсель Зинатуллин, что добавляет динамичности и зрелищности. Живое исполнение музыкальных тем в сочетании с мастерской сценографией и хореографией создаст уникальную атмосферу.

Спектакль станет прекрасным выбором для любителей классики и тех, кто оценивает современные интерпретации шекспировских произведений.

Купить билет на спектакль Гамлет

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
26 июня пятница
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽

Фотографии

Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет

В ближайшие дни

Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Дон Жуан
16+
Драма

Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Дон Жуан

13 июня в 14:30 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
DS Crew. Второй сольный концерт
0+
Пластический

DS Crew. Второй сольный концерт

3 октября в 19:00 КДК им. Ленина
от 1800 ₽
Ревизор
12+
Комедия

Ревизор

3 июня в 18:00 Театр имени В.И. Качалова
от 100 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше