Спектакль Удивительный чердак

Удивительный чердак
Постановка
Казанский ТЮЗ (временное здание) 6+
Продолжительность 50 минут
О спектакле

Загадочная жизнь предметов на чердаке в спектакле Казанского ТЮЗа

Театр предлагает заглянуть на чердак и увидеть, что происходит с предметами, когда никто на них не смотрит. В центре сюжета — новенькая загадочная коробка, которая появляется среди вещей, ведущих свою собственную жизнь. Этот спектакль Лилии Ахметзяновой — яркая и музыкальная сказка, исследующая красоту повседневности, осознанное потребление, ностальгию и семейные традиции.

Вы когда-нибудь задумывались о том, что делают предметы, когда вы на них не смотрите? Возможно, они живут своей обыденной жизнью. А что, если они способны чувствовать и переживать? Например, как долго их будут использовать, любят ли их, или что с ними будет дальше?

Спектакль поставлен в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» и наверняка придется по вкусу тем, кто ценит метафоры и глубокие размышления о быте.

Премьера спектакля состоялась 6 февраля 2022 года, и с тех пор он покоряет сердца зрителей, приглашая их задуматься о том, что значит быть частью повседневной жизни.

Июнь
3 июня среда
10:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 600 ₽
6 июня суббота
13:00
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 600 ₽
11 июня четверг
10:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 600 ₽
19 июня пятница
10:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 600 ₽

