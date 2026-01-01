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Квинтет Антона Горбунова
Билеты от 1000₽
Киноафиша Квинтет Антона Горбунова

Квинтет Антона Горбунова

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Квинтет Антона Горбунова: джаз, который раздвигает границы

Квинтет Антона Горбунова объединил квалифицированных музыкантов российской джазовой сцены, чтобы даровать слушателю изысканный эмоциональный драйв. Стиль коллектива включает в себя элементы фьюжна, рока, этники и фанка, что создает уникальное звучание. Они отдают дань таким мастерам прошлого, как Джон Колтрейн, Жако Пасториус и Пэт Мэтени, исследуя феномен импровизационного искусства.

Творческий путь и достижения

Антон Горбунов, бас-гитарист, композитор и основатель квинтета, создал коллектив в 2012 году с целью показать, что джаз в России не только существует, но и процветает. Это подтверждается непрекращающимся интересом зрителей. Горбунов имеет богатый опыт сотрудничества с российскими и мировыми звёздами, такими как Валерий Сюткин, Линда, Аркадий Шилклопер, а также международными музыкантами, включая Richard Bona и David Sanborn.

Начинал как самоучка, Антон позже получил академическое образование, что позволило ему стать авторитетным джазовым музыкантом с весомым вкладом в жанр. Его путь прошёл как через популярную музыку в сотрудничестве с известными исполнителями, так и через мировую арену импровизации.

Состав квинтета

  • Антон Залетаев – знаменитый российский джазовый музыкант, владеющий практически всеми видами духовых инструментов.
  • Виктор Чаплыгин – одарённый гитарист и апологет гитарной музыки будущего.
  • Анатолий Корчагин – клавишные. Лауреат конкурсов и известный сессионный музыкант.
  • Александр Боженко – востребованный джазовый барабанщик, лауреат и победитель многих музыкальных конкурсов.

Наследие и стиль

За время своей работы квинтет Антона Горбунова стал лауреатом джазовых фестивалей по всей России. Музыканты в своём творчестве пропагандируют изысканный мелодичный саунд с элементами взрывного фанка и рока. Также они наследуют этнические традиции, которые в последнее время набирают всё большую популярность.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием квартета, которое раздвигает границы восприятия джаза и открывает новые горизонты для слушателей.

Купить билет на концерт Квинтет Антона Горбунова

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Сентябрь
16 сентября среда
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

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