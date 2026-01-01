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Олег Погудин
Билеты от 800₽
Киноафиша Олег Погудин

Олег Погудин

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт Олега Погудина в Кремлёвском дворце

В Кремлёвском дворце состоится незабываемый концерт народного артиста России Олега Погудина. Мастера сакрального и любящего романса ждут ценители искренней музыки и поэзии.

Олег Погудин — не только выдающийся вокалист, но и актёр, режиссёр, а также обладатель уникального баритона, который завораживает зрителей на протяжении многих лет. Его репертуар включает как классические романсы, так и современные композиции.

На концерте ожидаются новые интерпретации любимых произведений, а также яркие выступления с участием молодых талантов, что сделает вечер поистине особенным. Уникальная атмосфера Кремлёвского дворца создаст идеальные условия для наслаждения музыкой и элегантной атмосферой.

Не упустите возможность стать частью этого исключительного события и услышать живое исполнение величественного романса в исполнении настоящего мастера!

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Март
9 марта вторник
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 800 ₽

Фотографии

Олег Погудин

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