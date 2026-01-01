Концерт Юлии Епифановой в клубе Glastonberry

26 октября в московском клубе Glastonberry (малый зал) состоится особенное событие — концерт Юлии Епифановой. Это отличный шанс насладиться как лучшими хитами, так и новыми песнями артистки. Кроме того, на концерте выступят специальные гости, которые добавят ярких красок в программу. Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера!

О Юлии Епифановой

Юлия Епифанова — талантливая российская рок-певица, чьи песни пламенеют от глубоких чувств и размышлений о человеческой жизни. В её творчестве ощутимы отголоски проблем, с которыми сталкивается современный человек. Глубокие тексты и мелодии позволяют каждому зрителю найти что-то близкое и понятное в её музыке.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Юлии — это не просто музыкальное мероприятие, а путешествие в мир эмоциональных переживаний. Погружаясь в атмосферу поиска и понимания, зрители смогут соприкоснуться с теми темами, которые волнуют каждого из нас. Не пропустите шанс пережить этот уникальный опыт на живом выступлении!