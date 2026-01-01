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Юлия Епифанова
Билеты от 1500₽
Киноафиша Юлия Епифанова

Юлия Епифанова

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт Юлии Епифановой в клубе Glastonberry

26 октября в московском клубе Glastonberry (малый зал) состоится особенное событие — концерт Юлии Епифановой. Это отличный шанс насладиться как лучшими хитами, так и новыми песнями артистки. Кроме того, на концерте выступят специальные гости, которые добавят ярких красок в программу. Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера!

О Юлии Епифановой

Юлия Епифанова — талантливая российская рок-певица, чьи песни пламенеют от глубоких чувств и размышлений о человеческой жизни. В её творчестве ощутимы отголоски проблем, с которыми сталкивается современный человек. Глубокие тексты и мелодии позволяют каждому зрителю найти что-то близкое и понятное в её музыке.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Юлии — это не просто музыкальное мероприятие, а путешествие в мир эмоциональных переживаний. Погружаясь в атмосферу поиска и понимания, зрители смогут соприкоснуться с теми темами, которые волнуют каждого из нас. Не пропустите шанс пережить этот уникальный опыт на живом выступлении!

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Ноябрь
22 ноября воскресенье
19:00
Live Stars Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь», цокольный этаж
от 1500 ₽

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