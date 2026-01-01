Концерты Олега Погудина в Новосибирске

В Новосибирске состоятся концерты народного артиста России Олега Погудина. Восьмого октября он выступит в Концертном зале имени А.М. Каца, а одиннадцатого октября — в Доме Ученых. Жителей города ждет новая встреча с артистом, чье имя стало синонимом высокой художественной культуры и яркого артистизма.

Русские романсы и танго, песни Вертинского и Окуджавы в исполнении Олега Погудина никого не оставляют равнодушным. Концерт пройдет в сопровождении уникального инструментального ансамбля Театра романса Олега Погудина, в состав которого входят известные санкт-петербургские музыканты.

Олег Погудин — артист, завоевавший всенародное признание и не боящийся новых открытий в искусстве. Сочетание традиций отечественного музыкального наследия с инновациями делает каждый концерт Олега Погудина культурно значимым и незабываемым для зрителей.

Не упустите шанс насладиться выступлением выдающегося русского артиста с великолепным репертуаром, который актуален во все времена.