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Олег Погудин
Киноафиша Олег Погудин

Олег Погудин

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерты Олега Погудина в Новосибирске

В Новосибирске состоятся концерты народного артиста России Олега Погудина. Восьмого октября он выступит в Концертном зале имени А.М. Каца, а одиннадцатого октября — в Доме Ученых. Жителей города ждет новая встреча с артистом, чье имя стало синонимом высокой художественной культуры и яркого артистизма.

Русские романсы и танго, песни Вертинского и Окуджавы в исполнении Олега Погудина никого не оставляют равнодушным. Концерт пройдет в сопровождении уникального инструментального ансамбля Театра романса Олега Погудина, в состав которого входят известные санкт-петербургские музыканты.

Олег Погудин — артист, завоевавший всенародное признание и не боящийся новых открытий в искусстве. Сочетание традиций отечественного музыкального наследия с инновациями делает каждый концерт Олега Погудина культурно значимым и незабываемым для зрителей.

Не упустите шанс насладиться выступлением выдающегося русского артиста с великолепным репертуаром, который актуален во все времена.

Исполнители
Олег Погудин

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В других городах
Октябрь
11 октября воскресенье
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1500 ₽

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