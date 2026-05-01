Unki
16+
О концерте

Рэп-исполнитель Unki. Большой тур

Рэпер Unki, признанный популяризатор жанра Jerk в России, готов порадовать своих фанатов новым сольным концертом. Исполнитель, который прославился такими хитами, как «BALLOUT» и «Дерьмо», выступит в рамках своего масштабного тура.

Что ожидать от концерта?

На концерте прозвучат не только известные треки, но и новые композиции, которыми Unki спешит поделиться с аудиторией. Его выступления всегда отличаются яркими эмоциями, энергией и запоминающейся атмосферой.

Кто такой Unki?

Unki — талантливый артист, который сумел вывести российский Jerk на новый уровень. Его стиль и харизматичное исполнение делают каждое шоу уникальным. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт Unki

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
Октябрь
28 мая четверг
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 800 ₽
1 июня понедельник
20:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 800 ₽
5 июня пятница
20:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 800 ₽
2 октября пятница
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 900 ₽
6 октября вторник
20:00
Бар «Чё почём» Красноярск, Карла Маркса, 95, корп. 1
от 900 ₽

