Праздник авторской песни с Олегом Митяевым

Дорогие друзья! Мы приглашаем вас в petter.bar на замечательное событие — праздник авторской песни, который устроит для вас народный артист России, известный бард Олег Митяев. Этот концерт станет отличной возможностью для давних поклонников артиста и новоиспечённых слушателей открыть для себя волшебный мир его музыкального наследия.

Знакомство с хитом

На концерте прозвучат такие популярные песни, как «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и, конечно же, «Как здорово, что все мы здесь…». Каждая из них — это частица души и истории, пропитанные жизненным опытом автора.

Грустные песни и радость

Олег Митяев давно понял, что для поднятия настроения нужно иногда погрузиться в мир грустной песни. В этом контексте его творчество становится глубоким и многослойным. Это подтвердил и успех заглавной песни, принёсшей ему победу в музыкальном национальном конкурсе «Виктория» в номинации «Городской романс» в 2018 году.

Не упустите возможность насладиться творчеством одного из лучших бардов страны. Мы ждём вас на этом уникальном музыкальном вечере!