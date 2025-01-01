Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Иллюзии

Спектакль Иллюзии

Постановка
Один театр 18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Это «комедия» по пьесе Ивана Вырыпаева

Что, если вся ваша жизнь — это лишь ложь и иллюзия? В этом спектакле мы наблюдаем за судьбами четырех человек, двух супружеских пар, которые на протяжении десятилетий ищут ответы на вопросы любви и счастья.

Сюжет и герои

Дэнни и Сандра вместе без малого 52 года, а Альберт и Маргарет — почти 54. Эти пары дружат семьями, но вскоре выясняется, что их отношения полны секретов и недомолвок. Сандра всю жизнь любила Альберта, а Альберт — Сандру. Дэнни и Маргарет, в свою очередь, оказывается, были любовниками. Но так ли это на самом деле?

Темы и вопросы

Спектакль поднимает важные вопросы о природе любви: может ли она быть не взаимной? Может ли любовь, возникающая между двумя людьми, быть истинной, если один из них не отвечает взаимностью? Эти вопросы становятся центром сюжета, заставляя зрителя задуматься о своих собственных чувствах.

Тональность и стиль

С первых минут спектакль погружает зрителя в мир иллюзий и обмана. Сначала легкая и немного сумасшедшая комедия постепенно превращается в серьезную трагедию. Это показывает, как быстро меняются наши восприятия и чувства, и как сложно разобраться в сложных отношениях.

Не упустите возможность увидеть «Иллюзии» — спектакль, который заставляет задуматься о любви, дружбе и тех самых иллюзиях, которые мы создаем сами.

Режиссер
Арсений Фогелев
В ролях
Татьяна Башкова
Юлия Романцова
Арсений Фогелев
Виталий Борисов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 700 ₽

В ближайшие дни

16+
Мюзикл
Ханума
22 ноября в 17:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 700 ₽
Тебя 2
16+
Драма
Тебя 2
25 сентября в 20:30 Один театр
от 600 ₽
Я купила Робота
16+
Комедия Комедийная драма
Я купила Робота
13 сентября в 19:30 Мой
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше