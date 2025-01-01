Добрая сказка на сцене Нового театра кукол

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который перенесет вас в мир волшебства и приключений! Эта история знакома каждому с детства, и в нашем театральном исполнении она обретает новые краски.

Сюжет

Когда Курочка Ряба снесла золотое яйцо, ее мир перевернулся. Жадная Лиса, узнавшая о чуде, решает подговорить Волка на похищение Рябы у Деда и Бабы. Но в ходе хитроумного плана Волк уносит только золотое яйцо, мечтая о новой курице, несущей такие же драгоценности.

Волк, следуя указаниям Лисы, начинает высиживать яйцо, надеясь на то, что вскоре появится новая курочка. Однако, вместо ожидаемого чуда, из яйца вылупляется маленький петушок, который быстро становится любимцем Волка. Теперь у Волка есть не только яйцо, но и верный друг, которого он не намерен отдавать Лисе!

Интересные факты

Сказка о Курочке Рябе известна с XIX века и является частью русской народной традиции.

Спектакль наполнен яркими костюмами и захватывающими музыкальными номерами, которые порадуют как детей, так и взрослых.

Режиссура спектакля выполнена известным театральным деятелем, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Ждем вас на нашем спектакле, чтобы вместе окунуться в мир волшебства и дружбы!