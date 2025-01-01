Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который перенесет вас в мир волшебства и приключений! Эта история знакома каждому с детства, и в нашем театральном исполнении она обретает новые краски.
Когда Курочка Ряба снесла золотое яйцо, ее мир перевернулся. Жадная Лиса, узнавшая о чуде, решает подговорить Волка на похищение Рябы у Деда и Бабы. Но в ходе хитроумного плана Волк уносит только золотое яйцо, мечтая о новой курице, несущей такие же драгоценности.
Волк, следуя указаниям Лисы, начинает высиживать яйцо, надеясь на то, что вскоре появится новая курочка. Однако, вместо ожидаемого чуда, из яйца вылупляется маленький петушок, который быстро становится любимцем Волка. Теперь у Волка есть не только яйцо, но и верный друг, которого он не намерен отдавать Лисе!
Ждем вас на нашем спектакле, чтобы вместе окунуться в мир волшебства и дружбы!