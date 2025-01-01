Спектакль Огниво

Волшебство сказки Андерсена

«Огниво» — это настоящее воплощение магии, созданной Гансом Христианом Андерсеном. Великолепные мелодии, захватывающие танцы и незабываемая история любви делают спектакль уникальным.

Сюжет легенды

Огниво — символ волшебной силы, о котором рассказывается в одной из самых известных сказок Андерсена. Солдат должен достать его из дупла старого дерева, а вместе с ним — деньги, спрятанные в трёх сундуках. Но путь к сокровищу непрост: сундуки охраняют три страшные собаки.

Яркие эмоции и зрелищность

Приключения, сновидения, похищение и даже казнь превращаются в эффектное сценическое действо. Спектакль сочетает брутальную хореографию, каскадерские трюки, бои и спецэффекты. В музыкальном оформлении соединены джаз, трип-хоп, афробит и этно, что добавляет действиям динамики.

Новая интерпретация финала

Финал спектакля нарушает привычные законы сказки: даже злу отводится место для своего счастья. Режиссёр Тереза Дурова отмечает:

«Нет-нет, никакого авангарда: перед вами классический сюжет и любимые герои. Мы просто сделали сказку немного добрее: солдата — благодушнее, принцессу — прекраснее, собак — умнее. А колдунью… Андерсен наверняка улыбнулся бы, посмотрев такой спектакль».