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Огниво
Билеты от 600₽
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Спектакль Огниво

«Огниво»: сказка с инди-музыкой для взрослых детей
Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Волшебство сказки Андерсена

«Огниво» — это настоящее воплощение магии, созданной Гансом Христианом Андерсеном. Великолепные мелодии, захватывающие танцы и незабываемая история любви делают спектакль уникальным.

Сюжет легенды

Огниво — символ волшебной силы, о котором рассказывается в одной из самых известных сказок Андерсена. Солдат должен достать его из дупла старого дерева, а вместе с ним — деньги, спрятанные в трёх сундуках. Но путь к сокровищу непрост: сундуки охраняют три страшные собаки.

Яркие эмоции и зрелищность

Приключения, сновидения, похищение и даже казнь превращаются в эффектное сценическое действо. Спектакль сочетает брутальную хореографию, каскадерские трюки, бои и спецэффекты. В музыкальном оформлении соединены джаз, трип-хоп, афробит и этно, что добавляет действиям динамики.

Новая интерпретация финала

Финал спектакля нарушает привычные законы сказки: даже злу отводится место для своего счастья. Режиссёр Тереза Дурова отмечает:
«Нет-нет, никакого авангарда: перед вами классический сюжет и любимые герои. Мы просто сделали сказку немного добрее: солдата — благодушнее, принцессу — прекраснее, собак — умнее. А колдунью… Андерсен наверняка улыбнулся бы, посмотрев такой спектакль».

 

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Евгений Мишечкин
Руфат Акчурин
Павел Повалихин
Анастасия Тюкова
Юлия Тарникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
2 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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