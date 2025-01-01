Меню
Одолжите тенора
Киноафиша Одолжите тенора

Спектакль Одолжите тенора

16+
Режиссер Татьяна Шуликова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия в Новосибирском доме актера

В небольшой американский город приезжает звезда оперной сцены – величайший тенор современности. Он будет петь партию Отелло! Билеты раскуплены, приглашён весь бомонд, и ожидается настоящий фурор.

Но, увы, законы комедии неумолимы. В хитросплетениях сюжета блистательному Мерелли не суждено выйти на сцену в образе мавра. Его роскошный костюм облачает скромный актер-любитель, и с этого момента начинается головокружительная чехарда.

На зрителей ожидает: нелепые ситуации, прятки в темноте кулис и уморительная беготня от назойливых поклонниц.

Стоит посмотреть

Эта искрометная музыкальная комедия положений порадует вас каждым поворотом сюжета. В ней не прерывается фейерверк заразительного юмора, головокружительных нелепостей и, конечно же, вечной любовной интриги.

Не упустите возможность увидеть эту необычную историю на сцене — она подарит вам яркие эмоции и хорошее настроение!

Ноябрь
20 ноября четверг
18:30
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽

