Спектакль "Солнечный удар" в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр представляет уникальную постановку по мотивам рассказа И.А. Бунина «Солнечный удар». В центре сюжета – две сильные личности, мужчина и женщина, каждый со своей историей и непростой судьбой. Их внезапно вспыхнувшая любовь таит в себе опасность и грозит разоблачением.

О сюжете

Спектакль «Солнечный удар» – это история всепоглощающей любви, возникшей вопреки всем обстоятельствам. Нахлынувшее чувство несет смертельную опасность и ставит под угрозу жизни героев. Какой же выбор сделают главные персонажи?

Творческая команда

Режиссером постановки стал Леонид Алимов, главный режиссер Санкт-Петербургского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Это его дебют в Новосибирском музыкальном театре. Созданием костюмов и сценографии занимается Елена Вершинина, хорошо известная зрителям по многим спектаклям театра, таким как «Ночь в Венеции» и «Великий Гэтсби».

Либретто написала Нонна Кротова, с которой театр активно сотрудничает. Она является автором либретто многих спектаклей, включая «Вий» и «Римские каникулы». Музыку к спектаклю сочинила Ульяна Стратонитская, чья работа в 2023 году уже завоевала признание в мюзикле «Человек, нашедший свое лицо».

Интересные факты

Проза И.А. Бунина редко адаптируется для театра из-за своей сложности. Этот спектакль стал первым в истории российского музыкального театра, основанным на произведениях Бунина, и его сложно переоценить. Спектакль заслужит внимание поклонников глубоких психологических историй и музыкальных постановок с необычными сюжетами.

Музыкальное сопровождение спектакля обеспечит главный дирижер театра, лауреат премии «Золотая маска» Александр Новиков, а за хоровое исполнение будет отвечать заслуженная артистка РФ Татьяна Горбенко.