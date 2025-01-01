Спектакль Евгений Онегин

Новая интерпретация оперы «Евгений Онегин» в НОВАТ

К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина на Большую сцену Новосибирского театра оперы и балета возвращается одно из величайших произведений русской культуры — опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Новая постановка от Владимира Кехмана

Режиссером спектакля станет Владимир Кехман, чьи работы уже завоевали признание, в том числе опера «Дама с камелиями» на сцене Михайловского театра. В своей новой интерпретации «Евгения Онегина» Кехман предлагает взглянуть на известных героев с другой стороны, раскрывая скрытые мотивы и судьбы персонажей.

Оммажи знаковым постановкам

Зрители увидят постановку, наполненную отсылками к ключевым интерпретациям этой оперы в XX и XXI веках. Среди них — легендарные спектакли Константина Станиславского (1922), Бориса Покровского (1943), Юрия Темирканова (1982) и Дмитрия Чернякова (2006). При этом постановка обещает сохранить свежесть и современность благодаря неожиданным сюжетным решениям.

Музыкальное сопровождение

Музыкальную редакцию спектакля возглавляет Михаил Татарников, который придаст произведению новый звук, сохраняя при этом величие и мощь партитуры Чайковского.

Эта постановка обещает стать событием для поклонников оперного искусства, объединяя классику с современными сценическими решениями.