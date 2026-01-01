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Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью
Киноафиша Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью

Спектакль Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью

6+
Возраст 6+

О спектакле

Программа «Превью» балета Аллы Духовой в Москве

В Городском дворце культуры артисты балета Аллы Духовой Todes представят уникальную программу «Превью». Это не просто шоу, а целая вселенная образов, в которой танцы становятся историями, а артисты — рассказчиками. Каждый шаг и жест создают гармонию, вызывая глубокие чувства у зрителей.

Алла Духова подчеркивает: «Танец — это искренний разговор без слов, способный передать невысказанные переживания». В программе зрители смогут увидеть, как каждый номер становится окном в душу артиста, раскрывая богатство человеческих чувств.

Что ждать от программы?

Зрители смогут прочувствовать ту магию, которая возникает, когда искренние эмоции обретают форму в танце. Особое внимание будет уделено как знакомым и полюбившимся номерам, так и новым ярким фрагментам, которые обещают удивить и вдохновить.

Программа «Превью» станет настоящим праздником для ценителей искусства танца и тех, кто ищет глубокие эмоциональные переживания в каждом движении.

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
30 октября пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 2500 ₽
31 октября суббота
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 2500 ₽
8 ноября воскресенье
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2500 ₽

Фотографии

Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью

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