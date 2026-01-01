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Каштанка
Киноафиша Каштанка

Спектакль Каштанка

6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Каштанка» Хакасского кукольного театра в Красноярске

В метельный вечер рыжая собачка Каштанка теряет своего хозяина и оказывается в цирке. Здесь она встречает кота Федора Тимофеевича и гуся Ивана Иваныча. Теперь Каштанка носит новое имя — Тетка.

Герои спектакля сталкиваются с непростым выбором: остаться в комфортной, но чуждой жизни цирка или вернуться к своему прежнему, родному быту. Эмоциональная драма Kаштанки о дружбе и преданности заставляет зрителей задуматься о ценностях, которые важны в жизни.

О спектакле

Классическая повесть Антона Чехова, вдохновившая создателей, сохранила свою актуальность и в наше время. Спектакль сочетает в себе элементы драмы и комедии, что делает его интересным для зрителей всех возрастов. Мастера сцены подарят вам яркие эмоции и незабываемые моменты.

Животные-герои, выступающие с акробатическими номерами, придают спектаклю необычную динамику и юмор. Не упустите возможность насладиться этим трогательным и увлекательным шоу!

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В других городах
Октябрь
8 октября четверг
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119

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