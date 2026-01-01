Спектакль Багаж

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Красноярский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Кукольная история одного путешествия по С.Я. Маршаку

В Красноярском театре кукол состоится спектакль, рассказывающий о таинственном путешествии, где каждый персонаж несёт свою уникальную историю. Эта постановка сочетает в себе элементы драмы и фэнтези, и будет интересна зрителям, которые ценят глубокие метафоры и тонкий юмор кукольного театра.

В центре сюжета находится стихотворение Самуила Яковлевича Маршака, на основе которого создана эта увлекательная история. Рекомендуемый возраст зрителей — от 7 лет.

Сюрпризы в каждом чемодане

Зрители окажутся в весёлой атмосфере железной дороги, когда Дама сдаёт в багаж целый ряд предметов: «диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку... и маленькую собачонку». Настоящее удивление начинается, когда на станции её встречает огромный взъерошенный пёс. Куда же пропала маленькая собачка?

Каждый предмет в багаже Дамы является носителем особых воспоминаний и эмоций. Путешественники, которых она встречает, также становятся частью её истории. Среди них — загадочный носильщик с багажной квитанцией, бдительная проводница и случайные пассажиры, чьи судьбы переплетаются самым неожиданным образом.

Тонкая грань между комедией и драмой

Спектакль окутает зрителя атмосферой железной дороги: стук колёс, гудок паровоза, объявления станций и суета на перроне создают неповторимое чувство ожидания. Однако, за забавными ситуациями скрываются глубокие размышления о ценности воспоминаний, ответственности и взаимопомощи.

Приглашаем вас отправиться в это увлекательное приключение вместе с героями спектакля!

Март
8 марта воскресенье
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 600 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 600 ₽

