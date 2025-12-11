Меню
Новый стендап

Новый стендап

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+
Билеты от 400₽

О концерте

Новый стендап в пабе «Punch & Judy»

В пабе «Punch & Judy» каждый вечер на сцену выходят комики с уникальными программами, собирая аплодисменты зрителей. Шоу обещает стать ярким событием для любителей живого юмора и оригинальных шуток.

Состав исполнителей

В стендапе участвуют как опытные комики, так и начинающие исполнители. Вы сможете увидеть звёзд масштабов StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1, которые подготовили новые номера. Важная деталь: зал станет главным судьёй, определяя, что на самом деле вызывает смех.

Импровизация и интерактив

Зрителей ждёт не только готовый материал, но и импровизация, которая создаёт атмосферу веселья и неожиданности. Не упустите шанс поучаствовать в интерактиве с артистами, где ваша реакция будет влиять на ход представления.

Приятные сюрпризы

Каждый вечер артисты будут разыгрывать бесплатные напитки среди зрителей, добавляя элемент веселья и сюрприза в действие. Это идеальное место для тех, кто хочет не просто смотреть, а активно участвовать в создании комедийного вечера.

Приходите в паб «Punch & Judy» и станьте свидетелем рождения новых шуток в атмосфере живого юмора!

Декабрь
Январь
11 декабря четверг
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
12 декабря пятница
22:00
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 400 ₽
14 декабря воскресенье
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
15 декабря понедельник
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
16 декабря вторник
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
18 декабря четверг
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
21 декабря воскресенье
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
23 декабря вторник
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
24 декабря среда
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
25 декабря четверг
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
27 декабря суббота
21:00
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 400 ₽
28 декабря воскресенье
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
1 января четверг
18:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
2 января пятница
17:30
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
3 января суббота
18:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
4 января воскресенье
18:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
5 января понедельник
18:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
6 января вторник
18:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
7 января среда
18:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
8 января четверг
18:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
9 января пятница
18:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
20:00
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 400 ₽
10 января суббота
21:00
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 400 ₽
11 января воскресенье
18:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
Декабрь
14 декабря воскресенье
17:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 400 ₽
21 декабря воскресенье
17:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 400 ₽
22 декабря понедельник
20:00
Butcher & Banker Санкт-Петербург, Б.Морская, 22, БЦ «Сенатор»
от 400 ₽

