«Щелкунчик в джазе». Концерт при свечах в Оранжерее
«Щелкунчик в джазе». Концерт при свечах в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт при свечах в Оранжерее

Праздничные дни принесут захватывающий музыкальный подарок для всех любителей джаза!

В окружении тропической зелени Оранжереи Таврического сада вас ждет необычная джазовая версия знаменитого балета «Щелкунчик». Оркестр Lev Piano Jazz Band представит оригинальные джазовые интерпретации произведений Чайковского, радуя зрителей яркими импровизациями и насыщенными гармониями.

Волшебная атмосфера

В лучах сотен свечей, под звуки джазовых мелодий, это уникальное представление создаст атмосферу волшебного праздника. Окунитесь в мир джазовой музыки и получите новые впечатления от классики, которая всегда остается актуальной.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным событием!

Санкт-Петербург, 10 декабря
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:00 от 2900 ₽

