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Мир Андерсена
Киноафиша Мир Андерсена

Спектакль Мир Андерсена

16+
Режиссер Алексей Жидков
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Путешествие по сновидениям для взрослых

В новом спектакле «Ганс и его сны» зрители отправятся в увлекательное путешествие по сновидениям, где сказочник Ганс вместе с персонажами своих известных сказок ищет ответ на важный вопрос: действительно ли все наши проблемы берут начало из детства?

Глубокое погружение в воспоминания

С каждым новым встреченным персонажем Ганс всё глубже погружается в лабиринт воспоминаний. Здесь детские страхи и мечты становятся ключом к его сегодняшним трудностям. Спектакль обостряет внимание к тем деталям, которые мы часто упускаем из виду: это не просто сказки, а отражение нашей внутренней борьбы.

Волшебство сценографии

Сцена спектакля преобразуется из уютной детской комнаты в тревожный сон, а затем в роскошные дворцовые покои. Знакомые сказки Андерсена звучат в новом свете, обнажая ту глубину, которую мы могли не заметить в детстве. Эмоциональная палитра спектакля позволяет каждому зрителю соприкоснуться с собственными переживаниями и воспоминаниями.

Важно помнить

Эта история напоминает нам, что в сердце даже самого серьезного человека живет ребенок. «Ганс и его сны» — это не просто спектакль, а возможность заглянуть в себя и понять, как детские воспоминания формируют наше настоящее.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия, которое затрагивает самые тонкие струны души!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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