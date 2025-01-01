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Носороги
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Спектакль Носороги

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Постановка Марка Розовского по пьесе Эжена Ионеско

Пьеса «Носороги» Эжена Ионеско считается одной из самых ярких работ в мировой драматургии XX века. В этом спектакле, режиссер Марк Розовский, следуя за автором, исследует аллегорический сюжет, который затрагивает сложность человеческой природы. Что происходит с человеком, когда он теряет своё «я»?

Символика носорога

Носорог стал мощным символом превращения личности в массовую машину, лишённую индивидуальности. Эта аллегория иллюстрирует, как вредоносные идеи способны влиять на общество и манипулировать массовым сознанием. В мире, где каждый может стать жертвой моды на идеи, важно помнить об уникальности и ценности индивидуального мнения.

Музыка и мастерство исполнителей

Чтобы усилить эффект пронзительного воздействия на зрителя, режиссёр Марк Розовский использовал грандиозную музыку Жана-Мишеля Жарра. Перерождение людей, лишённых личностных качеств, в бездушное стадо требует от артистов высшей степени мастерства перевоплощения и глубокого понимания материала. Это не просто спектакль, а настоящая театральная трансформация.

Цитата режиссера

Марк Розовский говорит: «Целое стадо носорогов! А говорили, что эти животные — одиночки». Он считает, что эта пьеса является «оздоровительной пощечиной» как для нашего времени, так и для будущих поколений. Философская насмешливость «Носорогов» актуальна и сегодня, делая её одной из лучших пьес 20-го века — предупреждением на все времена. К тому же, пьеса бесконечно театральна и будет очень приятно играть.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Татьяна Кузнецова
Юрий Голубцов
Андрей Молотков
Валерий Толков
Юлия Бружайте

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽
21 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

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