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Надя и Ося. История любви
Билеты от 12000₽
Киноафиша Надя и Ося. История любви

Спектакль Надя и Ося. История любви

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 12000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по воспоминаниям Надежды и Осипа Мандельштам

Приглашаем вас на уникальный спектакль по воспоминаниям Надежды Мандельштам и стихам Осипа Мандельштама — «Надя и Ося. История любви». Это произведение посвящено Осипу Мандельштаму, одному из величайших российских поэтов XX века, и его жене, Надежде. Спектакль представляет собой не только рассказ о частной жизни этой пары, но и яркое свидетельство о протистоянии режиму, о верности, которую можно сравнить с героизмом.

История верности и мужества

В те тяжелые времена, когда тысячи женщин отказывались от своих мужей, Надежда Мандельштам продолжала бороться за свободу своего мужа. Она писала письма с ходатайствами об освобождении поэта, рискуя собственным благополучием. Более того, она хранила его последние стихотворения в тайнике, открыв его лишь спустя 20 лет после смерти Осипа Мандельштама. Как сама Надежда писала: «Между известием о смерти Мандельштама и моментом, когда я вынула из тайника и положила на стол, прошло около двадцати лет, и все эти годы я была кем-то другим…»

Лаконичность и глубина

Спектакль выполнен в лаконичном стиле, где теплота человеческих чувств противопоставлена мрачной реальности сталинизма. На сцене актёры оживляют трагичную, интимную и личную историю, которая становится документальным свидетельством того сурового времени.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс увидеть это глубокое и проницательное произведение, которое заставляет задуматься о любви, верности и человеческом мужестве в условиях жестоких испытаний.

Режиссер
Евгений Шляпин
В ролях
Елена Липская
Евгений Шляпин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
15 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
4 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
18 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
27 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
3 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
18 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
25 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
2 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
4 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
22 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
29 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
17:10 от 12000 ₽
5 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
12 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
19 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
26 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
5 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
12 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽ 19:10 от 12000 ₽
19 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
26 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
2 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
9 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
16 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
23 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
30 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
7 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
14 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
21 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽

Фотографии

Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви Надя и Ося. История любви

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