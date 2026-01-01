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Носферату
Киноафиша Носферату

Спектакль Носферату

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Носферату» в Коляда-театре

В Коляда-театре состоится постановка Николая Коляды «Носферату». Главная героиня, Амалия Львовна Носферату, встречает у себя в гостях режиссёра из областного драматического театра. Она решает передать ему старые вещи для его спектаклей — чайник, чашку, салфетку и, конечно, загадочную «Книгу, которая лечит».

Постепенно на сцене раскрывается жизнь маленького и несчастного человека, чья квартира населена говорящей вороной и ещё рядом таинственных персонажей. Эти образы представляют собой привидения из молодости, которые создают атмосферу ностальгии и юмора.

Спектакль сочетает в себе элементы комедии и драмы, успевая вызвать слезы от смеха к финалу. Мастера сцены обещают зрителям искромётный юмор, который заставит задуматься о важности воспоминаний и связи с прошлым.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события!

Режиссер
Николай Коляда
Николай Коляда
В ролях
Александр Замураев
Василина Маковцева
Владислав Мелихов
Алексей Романов
Павел Рыков
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