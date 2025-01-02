Меню
Киноафиша Нос

Спектакль Нос

Шедевр юного Шостаковича и режиссер Александров как гений чистой кислоты 12+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Нос» Дмитрия Шостаковича: Страсти по Ковалёву в Мариинском театре

Не упустите возможность увидеть уникальную оперу-фантасмагорию Дмитрия Шостаковича «Нос», которая будет показана в Мариинском театре. Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках, что делает его доступным для широкой аудитории.

История создания оперы

«Нос» — это произведение, которое в России ставилось всего дважды: в 1930 году в Ленинградском Малом оперном театре и в 1974 году в Камерном музыкальном театре Бориса Покровского в Москве. Режиссёр Юрий Александров переосмысливает классическую историю Гоголя, предоставляя ей новый взгляд. Его спектакль получил подзаголовок «Страсти по Ковалёву» и акцентирует внимание не на самом Ковалёве, а на его Носе, который предстаёт в множестве обличий.

Нос в разных обличьях

На сцене Нос появляется в самых неожиданных формах: от бутафорского носика в натуральную величину до танцовщика, зашитого в белый мешок. В кульминационный момент Нос восстаёт из гроба в обличье Наполеона. Как признавался режиссёр: «Пьеса Гоголя, великого мистификатора и страдальца, достаточно запутана. Я запутал её еще больше». Это создает уникальную атмосферу, полную гротеска и остроумия.

Сценография и музыкальное сопровождение

Сценография Зиновия Марголина погружает зрителей в атмосферу опрокинутого петербургского двора-колодца. В ключевые моменты спектакля раскрывается видеозадник, и действие переносится в ошеломляющий металлический тоннель, который представляет собой «смесь упавшей на бок башни Татлина с урбанистическими катакомбами, населяющими американские триллеры».

Музыка Шостаковича, с её дробно-монтажной структурой и искрящимися мелодиями, создает мощный звуковой фон, который усиливает визуальное восприятие. Эта комбинация делает спектакль поистине незабываемым.

Не пропустите возможность увидеть «Нос» — спектакль, который сочетает в себе глубокую философию и яркие визуальные решения. Это событие, которое оставит у вас множество впечатлений!

Купить билет на спектакль Нос

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
30 октября четверг
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 1350 ₽

Фотографии

