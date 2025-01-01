Меню
«Песни нашего века» с программой «Диалог у новогодней ёлки»
«Песни нашего века» с программой «Диалог у новогодней ёлки»

Предновогодний концерт «Песни нашего века»

«Что происходит на свете? А просто зима…» Эти строчки знаменитой песни на стихи Юрия Левитанского сразу погружают в волшебное новогоднее настроение. Именно такое настроение подарит любимым петербургским зрителям проект «Песни нашего века», который соберет зрителей на предновогодний концерт.

Концерт состоится в концертном зале «У Фиинляндского», и в программе выступят участники проекта, многие из которых являются настоящими звездами бардовской песни. Зрители смогут насладиться творчеством Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, А. Городницкого, С. Никитина и других, чьи песни стали знаковыми символами российской культуры.

Культурное наследие

Проект «Песни нашего века» уже давно завоевал статус национального достояния. Он стал альтернативой официозной культуре советской эпохи, даря возможность задуматься и сопереживать. В условиях постсоветского пространства, когда попса и коммерческий китч на каждом углу, авторская песня сохраняет свою актуальность и глубину.

В ходе своего существования проект выпустил девять музыкальных альбомов, в которых собраны более 150 «народных» песен. Это не просто сборник — это живая антология жанра, которая продолжает вдохновлять зрителей и исполнителей.

Концерт и исполнители

Выступление под названием «Диалог у новогодней ёлки» станет настоящим праздником для любителей авторской песни. На сцене зрителей будут радовать:

  • Дмитрий Богданов
  • Александр Мирзаян
  • Константин Тарасов
  • Елена Фролова
  • Галина Хомчик
  • Сергей Хутас
  • Игорь Луньков

Публика сможет петь вместе с исполнителями, создавая уникальную атмосферу, наполненную теплотой и душевностью.

Приходите на концерт «Песни нашего века» и забудьте о повседневной суете — погрузитесь в мир мелодий и текстов, которые трогают за живое.

Санкт-Петербург, 23 декабря
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1000 ₽

