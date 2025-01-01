Меню
Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ
Билеты от 2500₽
Киноафиша Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ

Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Клубный концерт: Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ в Москве

Не упустите возможность стать частью уникального события! Легендарный коллектив под руководством Александра Ф. Скляра вновь выйдет на сцену клуба Игоря Бутмана.

Музыкальные традиции и новаторство

Александр Ф. Скляр – известный российский музыкант, автор и исполнитель, олицетворяющий пластическую и душевную сторону рок-музыки. Его произведения отличаются глубокой лирикой и выразительными мелодиями. В сопровождении группы «Ва-банкъ» он создает неповторимую атмосферу, смешивая разные музыкальные стили.

Авангардный клуб и особая атмосфера

Клуб Игоря Бутмана – это не просто заведение, где звучит музыка. Это место, где встречаются настоящие ценители искусства. Поужинать под звуки живого исполнения, насладиться изысканными напитками, насыщенного новыми встречами, – такая атмосфера ожидает вас.

Зачем приходить?

Это не просто концерт – это возможность пообщаться с музыкой, а также уникальная возможность соприкоснуться с культурой и языком рока в его лучших традициях. Готовьтесь к выступлению, полному эмоций, под которое будет увлекательно не только слушать, но и танцевать.

Приходите и погружайтесь в мир музыки Александра Ф. Скляра и «Ва-банкъ». Мы уверены, вы не останетесь равнодушными к этому концерту, который подарит множество ярких впечатлений и эмоций!

Купить билет на концерт Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2500 ₽
В других городах
Февраль
5 февраля четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

Фотографии

Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ Александр Ф. Скляр и Ва-банкъ

