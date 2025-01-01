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Ночь перед Рождеством
Билеты от 400₽
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Мистическая история, по мотивам произведения Николая Гоголя

Сказочная мистическая история, созданная по мотивам произведения Н. Гоголя, переносит зрителей в фантастический мир, где кузнец Вакула оседлает самого черта и добывает царские черевички ради любви к капризной красавице Оксане.

Персонажи и приключения

Зрители узнают о коварстве Солохи, необычных привычках сельского дьяка, удивительном путешествии Вакулы в Петербург и о том, куда же подевался месяц.

Путешествие в мир волшебства

Этот спектакль — настоящее путешествие в таинственный мир, где яркие герои, музыка и юмор создают незабываемые впечатления для детей и взрослых.

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Артем Василишин
Александр Грибанов
Максим Аверьянов
Дина Мирбоязова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 декабря
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽
26 декабря
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 400 ₽ 15:00 от 400 ₽
27 декабря
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
12:00 от 400 ₽

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