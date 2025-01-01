Спектакль Ночь перед Рождеством

Мистическая история, по мотивам произведения Николая Гоголя

Сказочная мистическая история, созданная по мотивам произведения Н. Гоголя, переносит зрителей в фантастический мир, где кузнец Вакула оседлает самого черта и добывает царские черевички ради любви к капризной красавице Оксане.

Персонажи и приключения

Зрители узнают о коварстве Солохи, необычных привычках сельского дьяка, удивительном путешествии Вакулы в Петербург и о том, куда же подевался месяц.

Путешествие в мир волшебства

Этот спектакль — настоящее путешествие в таинственный мир, где яркие герои, музыка и юмор создают незабываемые впечатления для детей и взрослых.