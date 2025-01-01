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Ночь джаза
Билеты от 1000₽
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Ночь джаза

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебная Ночь Джаза в Джем Клубе

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу волшебства джазовой музыки и насладиться выступлением талантливых музыкантов. Эта уникальная программа «Ночь джаза» станет настоящим праздником для всех любителей живого исполнения.

Музыкальные Эмоции

Каждый аккорд дышит эмоциями, и мы уверены, что ваше сердце забьется в такт с ритмом музыки. В этот вечер вы сможете насладиться высококачественными музыкальными номерами, которые перенесут вас в удивительный мир джаза.

Уютная Атмосфера

Джем Клуб предлагает уютное и стильное заведение, где каждая деталь создана для вашего комфорта. Мы заботимся о том, чтобы ваше времяпрепровождение стало незабываемым. Вас ждет широкий выбор блюд и напитков, идеально дополняющих музыкальный вечер.

Встреча Единомышленников

«Ночь джаза» — это не просто концерт, а уникальная возможность встретиться с единомышленниками, насладиться живым исполнением и провести вечер в кругу друзей и знакомых, которые разделяют вашу любовь к джазу. Мы создадим атмосферу, в которой вы сможете отвлечься от повседневной суеты и насладиться искусством.

Скидка на Летние Концерты

Не забудьте, что в нашем телеграм-канале «Джем Клуб Мьюзик» вы можете получить промокод на скидку 33% на летние концерты. Следите за новостями и приятными сюрпризами!

Приходите, и давайте вместе создадим незабываемую ночь джаза!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
22:00 от 1500 ₽
9 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
22:00 от 1500 ₽
16 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
22:00 от 1500 ₽
23 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
22:00 от 1500 ₽
30 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
22:00 от 1500 ₽
6 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
22:00 от 1000 ₽
20 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
22:00 от 2500 ₽
27 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
22:00 от 2500 ₽

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