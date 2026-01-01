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Ночь. Джаггер. Танцы с кавер-группой Вишневый заряд
Киноафиша Ночь. Джаггер. Танцы с кавер-группой Вишневый заряд

Ночь. Джаггер. Танцы с кавер-группой Вишневый заряд

18+
Возраст 18+

О концерте

Огненная ночь с кавер-группой Вишневый заряд

Если вам нужно эмоционально зарядиться и выпустить на танцполе всех накопившихся демонов, то вы пришли по адресу. Группа Вишневый заряд устроит безудержное веселье, дикие танцы и необычные аранжировки любимых песен! Всё это ждет вас в компании наших ребят.

Парни поставили рекорд по восстановлению позитивного настроения и не раз спасали планету от сезонной хандры. Они одна из самых ярких групп Санкт-Петербурга, известная только позитивными мега хитами и искренними эмоциями.

Программа вечера

Вечером вас ждут танцевальные направления с необычным звучанием и искренними эмоциями. Наши талантливые диджеи и ведущие обеспечат непрерывное веселье и танцы до самого утра!

Розыгрыш и стоимость билетов

Не упустите шанс выиграть билеты на концерты клуба Джаггер! Вход всего 1000 рублей. Вы можете забронировать столы без предоплаты, а парные билеты по выгодной цене доступны только онлайн!

Купить билет на концерт Ночь. Джаггер. Танцы с кавер-группой Вишневый заряд

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
5 сентября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
11 сентября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
12 сентября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
18 сентября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
19 сентября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
25 сентября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
26 сентября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
2 октября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
3 октября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
9 октября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
10 октября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
16 октября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
17 октября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
23 октября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
24 октября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
31 октября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
6 ноября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
13 ноября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
14 ноября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
20 ноября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
21 ноября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
27 ноября пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
28 ноября суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
4 декабря пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
5 декабря суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
11 декабря пятница
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
12 декабря суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

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