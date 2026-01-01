Ночь. Джаггер. Танцы с кавер-группой Вишневый заряд

Огненная ночь с кавер-группой Вишневый заряд

Если вам нужно эмоционально зарядиться и выпустить на танцполе всех накопившихся демонов, то вы пришли по адресу. Группа Вишневый заряд устроит безудержное веселье, дикие танцы и необычные аранжировки любимых песен! Всё это ждет вас в компании наших ребят.

Парни поставили рекорд по восстановлению позитивного настроения и не раз спасали планету от сезонной хандры. Они одна из самых ярких групп Санкт-Петербурга, известная только позитивными мега хитами и искренними эмоциями.

Программа вечера

Вечером вас ждут танцевальные направления с необычным звучанием и искренними эмоциями. Наши талантливые диджеи и ведущие обеспечат непрерывное веселье и танцы до самого утра!

Розыгрыш и стоимость билетов

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