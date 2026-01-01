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April Rain
Билеты от 1600₽
Киноафиша April Rain

April Rain

16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте

Концерт группы April Rain: встреча с меланхолией

Группа April Rain — пост-рок коллектив из Санкт-Петербурга, известный своими экспериментами со звучанием и меланхоличными композициями. Это уникальный музыкальный опыт, который сочетает инструментальную глубину и эмоции. Любимые треки, такие как «Deadman On Vacation» и «My Silent Angel», пропитаны атмосферой, способной тронуть сердца слушателей.

Приглашаем вас на вечер, посвященный этому необычайному коллективу. В холодный февральский вечер April Rain представит большую программу, состоящую из треков, охватывающих всю их дискографию. Учитывая пожелания зрителей, они постараются удивить и новыми композициями.

Не упустите возможность провести 2 часа в компании April Rain и насладиться музыкой, которая найдет отклик в ваших сердцах. Ждем встречи с ценителями инструментальной музыки и живых выступлений этой зимой!

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Октябрь
18 октября воскресенье
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1600 ₽
В других городах
Октябрь
10 октября суббота
19:00
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от 2500 ₽

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