Никита Куликов

Вечер неоклассической музыки с Никитой Куликовым

Приглашаем вас на уникальный вечер неоклассической фортепианной музыки с talented Никитой Куликовым — пианистом, композитором и актёром театра. Ожидайте мероприятия, которое создаст тёплую атмосферу, полную искренних историй и живого звучания рояля.

Музыка в дуэте с виолончелью

В программе вечера запланированы не только сольные выступления, но и заманчивые дуэты с виолончелью. Это обещает создать особую гармонию музыкальных звуков, которая тронет каждого зрителя.

Тёплая встреча с музыкой и историями

Этот концерт станет не просто музыкальным событием, а уютной встречей, где музыка переплетается с беседами. Участники ощутят, что знакомы друг с другом уже давно, благодаря искренности и открытости, которые создадут Никита и его гости.

Не упустите возможность стать частью этого особенного музыкального вечера!