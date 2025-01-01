Меню
6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка народов мира в джазовом исполнении

В клубе Игоря Бутмана состоится уникальный концерт «Newzette», где зрители смогут насладиться неподражаемым сочетанием джаза и традиционной музыки.

Разнообразие музыкальных стилей

На сцене ансамбль представит уникальные произведения, включая танго Астора Пьяцоллы и вальсы Ришара Гальяно. Это позволит окунуться в мир музыкальной разнообразия народов, где каждый найдет что-то по душе.

Ансамбль Newzette

Ансамбль, состоящий из профессиональных музыкантов, известен своим мастерством и творческим подходом. В их исполнении звучат не только яркие мелодии, но и глубокие эмоции, что делает каждое выступление незабываемым.

Почему стоит посетить

Концерт «Newzette» — это отличный способ провести вечер в компании друзей и насладиться живой музыкой в атмосферном клубе. Вы не только услышите потрясающие музыкальные композиции, но и получите возможность увидеть, как традиционные мелодии переплетаются с современными джазовыми интерпретациями.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Январь
9 января пятница
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽
21:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

