В клубе Игоря Бутмана состоится уникальный концерт «Newzette», где зрители смогут насладиться неподражаемым сочетанием джаза и традиционной музыки.
На сцене ансамбль представит уникальные произведения, включая танго Астора Пьяцоллы и вальсы Ришара Гальяно. Это позволит окунуться в мир музыкальной разнообразия народов, где каждый найдет что-то по душе.
Ансамбль, состоящий из профессиональных музыкантов, известен своим мастерством и творческим подходом. В их исполнении звучат не только яркие мелодии, но и глубокие эмоции, что делает каждое выступление незабываемым.
Концерт «Newzette» — это отличный способ провести вечер в компании друзей и насладиться живой музыкой в атмосферном клубе. Вы не только услышите потрясающие музыкальные композиции, но и получите возможность увидеть, как традиционные мелодии переплетаются с современными джазовыми интерпретациями.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!