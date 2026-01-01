Оповещения от Киноафиши
Neverlove. Last Tour
О концерте

Тур по России группы Neverlove

Группа Neverlove, российская рок-команда из Москвы, выступает в уникальном стиле, который они сами характеризуют как «лав-метал», «sexmetal» и «глэм-метал». Это сочетание различных жанров создает неповторимую атмосферу на концертах и привлекает внимание зрителей.

О группе

Neverlove была основана несколько лет назад и с тех пор успела завоевать популярность не только в России, но и за её пределами. Группа отличается яркими образами, запоминающимися мелодиями и текстами, которые затрагивают глубинные человеческие эмоции.

Концерты

В ходе своего тура по России Neverlove планирует провести несколько ярких концертов. Зрителей ожидает не только звук, но и эффектное зрелище — красочные сценические решения и драма, которая разворачивается на сцене.

Не упустите возможность увидеть Live-выступление группы Neverlove, которое обещает стать ярким событием этой музыкальной осени!

Май
30 мая суббота
19:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
В других городах
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
21 марта суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1800 ₽
26 марта четверг
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1800 ₽
29 марта воскресенье
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
2 апреля четверг
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1800 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1800 ₽
8 апреля среда
19:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
11 апреля суббота
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1800 ₽
17 апреля пятница
19:00
Event-холл «Свобода» Рязань, Соборная пл., 21
25 апреля суббота
19:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
30 апреля четверг
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 1800 ₽
7 мая четверг
19:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
8 мая пятница
19:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 1800 ₽
23 мая суббота
19:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
23 сентября среда
19:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 1800 ₽
25 сентября пятница
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
2 октября пятница
19:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 1700 ₽

В ближайшие дни

