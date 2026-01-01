Концерт группы «Нэнси» — возвращение к классике

Группа «Нэнси» — это яркое имя на российской музыкальной сцене, которая была основана в 1992 году Андреем Костенко и Анатолием Бондаренко. С первых шагов на музыкальном пути коллектива, их песни завоевали сердца зрителей. Особенно полюбилась композиция «Отель», которая звучала во дворах и на дискотеках.

Песни группы постоянно занимали высокие позиции в хит-парадах страны. За свою карьеру «Нэнси» выпустили более 20 альбомов, а их успех в музыкальной индустрии стал настоящей сенсацией.

На предстоящем концерте зрителей ждет встреча с любимыми хитами, а также новыми душевными композициями. В живом исполнении Андрея Костенко вместе с музыкальным коллективом программа обещает романтичную атмосферу, веселье и зажигательные танцы.

С 2022 года солистом группы «Нэнси» является только Андрей Костенко, что делает этот концерт особенно уникальным и ожидаемым.