Спектакль Хэллоуин для детей 2025

Иммерсивный перформанс «Вий» на Хэллоуин для детей

Приглашаем вас на захватывающее театральное приключение! Иммерсивный перформанс «Вий», основанный на повести Н. В. Гоголя, погружает зрителей в мир полон чудовищ, казаков и магии. Это событие предназначено для детей от 7 до 16 лет и пройдет в зловещем полумраке старинной усадьбы.

Непередаваемые ощущения

Здесь вы не только зрители, но и участники действия. Вместе с главным героем вам предстоит пережить три страшные ночи, наполненные живыми музыкальными инструментами и удивительными рассказами актеров. Каждый из них смешивает ужасное и смешное, погружая вас в уникальное иммерсивное приключение.

Старинная усадьба и магические превращения

События спектакля развернутся в старинной усадьбе XIX века в самом центре Москвы. Встреча с настоящей ведьмой, предлагающей вам войти в старинный зал с кованой люстрой, станет лишь началом. Пока взрослые наслаждаются ароматным кофе и сладостями в театральном кафе (учтите, что угощения не включены в стоимость билета), дети смогут преобразиться с помощью мастера аквагриму, приняв облик нечистой силы.

Уникальный формат взаимодействия

На нашем перформансе нестандартная рассадка, которая позволяет каждому гостю участвовать в действии. «Вий» — это не классический спектакль, а настоящий иммерсивный опыт, где кто-то из зрителей даже может сыграть важную роль.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного и мистического театрального приключения! Ждем вас на «Вий»!