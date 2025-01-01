Спектакль Парадокс скворца

Жизнь израильской девушки-мигрантки в Голландии

Она живёт в квартире с красивым видом на набережную Амстердама. Талантливая скрипачка из Израиля уехала от войны, чтобы играть свою музыку и жить свою жизнь. Она — скворец, отделившийся от стаи. Но однажды она получает счёт за газ…

Детектив о газовых счетах

Один день из жизни этой девушки становится настоящим детективом. Она пытается понять, почему на её адрес приходят счета за газ с невообразимой суммой. Кто этот сумрачный сосед сверху? Что происходило в этой квартире до неё, во время Второй Мировой войны?

Парадокс скворца

Парадокс скворца заключается в том, чтобы отделиться от стаи. Но возможно ли, отделившись, перестать быть скворцом? Режиссёр Ирина Васильева говорит: «Мы выстраиваем спектакль как хор голосов в голове главной героини. Одна, в чужой стране, она раздираема вопросами: ответственна ли я за то, что делал мой народ до меня? Способен ли один человек оплатить счёт за вину государства? Могу ли я быть своим вдалеке от родной стаи?»

Историческое прошлое и личная ответственность

По словам Васильевой, «Мы неразрывно связаны со своими корнями и пространством. Историческое прошлое и настоящее сталкиваются в каждом человеке, требуя от него честных ответов».

Майя Арад Ясур и её пьеса «Амстердам»

Майя Арад Ясур — авангардный израильский драматург, получивший образование в Голландии. Её пьеса «Амстердам» была поставлена в европейских театрах, прочитана на крупных театральных фестивалях и переведена на русский язык в 2018 году. В российском театре пьеса была представлена в рамках проекта «Безграничные читки» сезона 2022/2023.