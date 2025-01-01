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Парадокс скворца
Билеты от 1300₽
Киноафиша Парадокс скворца

Спектакль Парадокс скворца

Постановка
Театр им. Маяковского 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Жизнь израильской девушки-мигрантки в Голландии

Она живёт в квартире с красивым видом на набережную Амстердама. Талантливая скрипачка из Израиля уехала от войны, чтобы играть свою музыку и жить свою жизнь. Она — скворец, отделившийся от стаи. Но однажды она получает счёт за газ…

Детектив о газовых счетах
Один день из жизни этой девушки становится настоящим детективом. Она пытается понять, почему на её адрес приходят счета за газ с невообразимой суммой. Кто этот сумрачный сосед сверху? Что происходило в этой квартире до неё, во время Второй Мировой войны?

Парадокс скворца
Парадокс скворца заключается в том, чтобы отделиться от стаи. Но возможно ли, отделившись, перестать быть скворцом? Режиссёр Ирина Васильева говорит: «Мы выстраиваем спектакль как хор голосов в голове главной героини. Одна, в чужой стране, она раздираема вопросами: ответственна ли я за то, что делал мой народ до меня? Способен ли один человек оплатить счёт за вину государства? Могу ли я быть своим вдалеке от родной стаи?»

Историческое прошлое и личная ответственность
По словам Васильевой, «Мы неразрывно связаны со своими корнями и пространством. Историческое прошлое и настоящее сталкиваются в каждом человеке, требуя от него честных ответов».

Майя Арад Ясур и её пьеса «Амстердам»
Майя Арад Ясур — авангардный израильский драматург, получивший образование в Голландии. Её пьеса «Амстердам» была поставлена в европейских театрах, прочитана на крупных театральных фестивалях и переведена на русский язык в 2018 году. В российском театре пьеса была представлена в рамках проекта «Безграничные читки» сезона 2022/2023.

Режиссер
Ирина Васильева
В ролях
Юлия Марычева
Иван Ковалюнас
Арина Назарова
Олег Сапиро
Алина Вакаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1300 ₽
17 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1500 ₽
2 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

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21 сентября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
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