Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не смейтесь, я умираю
Киноафиша Не смейтесь, я умираю

Спектакль Не смейтесь, я умираю

Постановка
Татарский театр «Нур» 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

В Театре «Нур» покажут спектакль о неунывающих стариках

В театре «Нур» зрителям представят спектакль о неунывающих стариках, которые умеют находить радость даже в почтенном возрасте. Главный герой, ожидая конца, сталкивается с новыми обстоятельствами, которые открывают ему новые горизонты.

Спектакль рассказывает о том, как старость может стать временем для новых открытий и свершений. Возраст здесь не помеха, а, наоборот, возможность переосмыслить свое место в жизни. Это история о том, как важно не терять надежду и стремление к счастью.

В представлении звучат глубокие размышления о смысле жизни и человеческих отношениях, что сделает его особо привлекательным для тех, кто ценит философские глубины театра. Зрителей ждут не только яркие персонажи, но и мудрые мысли, которые заставят задуматься о собственном будущем.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который подарит надежду и зарядит положительными эмоциями!

Купить билет на спектакль Не смейтесь, я умираю

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽
6 января вторник
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 350 ₽

В ближайшие дни

Новогодние приключения Длинноуха
0+
Детские елки Детский
Новогодние приключения Длинноуха
10 января в 12:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
Айболит и Бармалей
0+
Мюзикл Детский
Айболит и Бармалей
22 декабря в 12:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
Фабричная девчонка
16+
Драма
Фабричная девчонка
3 февраля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше