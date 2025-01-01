Меню
Смерть Тарелкина
Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Смерть Тарелкина: трагический фарс по пьесе Сухово-Кобылина

Спектакль «Смерть Тарелкина» представляет собой уникальную постановку, где встречаются комедия и драма. Главный герой, чиновник, решает инсценировать свою смерть, чтобы избежать долгов. Однако ему предстоит узнать, насколько опасной может быть такая игра.

О спектакле

Постановка организована Русским Драматическим Театром в Башкортостане, который славится своими яркими интерпретациями как классических, так и современных пьес. «Смерть Тарелкина» вызывает интерес благодаря своему необычному сюжету и глубоким философским вопросам о жизни и смерти.

Почему стоит посетить

Этот спектакль будет особенно интересен любителям драматических произведений и театральных экспериментов. Зрители смогут увидеть, как стыки различных жанров создают увлекательную и напряженную атмосферу на сцене.

Уникальные факты

Пьеса была написана А.В. Сухово-Кобылиным, жившим в XIX веке, и до сих пор остается актуальной благодаря своим универсальным темам. Спектакль «Смерть Тарелкина» показывает, что, несмотря на все хитрости жизни, перед неизбежными последствиями не уйти.

Приходите и откройте для себя мир, где смех и слезы переплетаются в непростых ситуациях, и задайте себе вопрос: а что бы вы сделали на месте главного героя?

Февраль
5 февраля четверг
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 500 ₽

