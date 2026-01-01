Оповещения от Киноафиши
Любовное приключение
Киноафиша Любовное приключение

Спектакль Любовное приключение

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 18+
Продолжительность 45 минут
Возраст 18+

О спектакле

Петрушка в поисках любви: комедия в стиле «балаган-travel»

В Башкирском театре кукол пройдет яркая комедия о Петрушке — вечном трикстере, который чувствует себя не только на земле, но и под землёй, и в небе. Эта постановка обещает зрителям невероятные приключения, полные неожиданных поворотов сюжета и смешных историй о поисках любви.

Кто такой Петрушка?

Наш впечатляющий герой — это не просто весельчак, каким он стал в ходе театральной эволюции. Здесь он возвращается к своим корням как трикстер. Это многогранное существо, способное быть и плутом, и балаганным шутником, и разрушителем. Уникальный набор его качеств делает его образ особенно интересным и многозначным.

Поиски любви и необычные встречи

Петрушка отправляется в путь через разные страны, где знакомится с уникальными женщинами, прототипами известных актрис и политиков. В его приключениях даже встречается Смерть, которая, как известно, тоже является представительницей прекрасного пола. Каждая встреча открывает новые горизонты и испытывает его на прочность.

Ситуации, полные юмора и драмы

На своем пути к счастью Петрушка попадает в массы неожиданных ситуаций — от комичных до драматичных, смешных и порой нелепых. Но благодаря своему остроумию и находчивости, он всегда находит способ выпутаться из любых передряг.

Эта комедия не только развеселит зрителей, но и заставит задуматься о природе любви и человеческих отношений. Не упустите возможность увидеть все невероятные приключения Петрушки на сцене!

Купить билет на спектакль Любовное приключение

Помощь с билетами
В других городах
Март
6 марта пятница
19:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 700 ₽
26 марта четверг
19:00
Башкирский государственный театр кукол Уфа, проспект Октября, 156
от 700 ₽

