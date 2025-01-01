Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жена в кредит
Киноафиша Жена в кредит

Спектакль Жена в кредит

Постановка
Татарский театр «Нур» 18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О спектакле

Искусственный интеллект и человеческие отношения в комедии театра Нур

Цифровизация завоёвывает мир. День за днем она всё глубже проникает во все сферы нашей жизни: на работе, в быту, в общении с деловыми партнёрами и даже друзьями. Искусственный интеллект упрощает жизнь человека, делает её более комфортной, и нам это нравится.

Вопросы взаимодействия с роботами

Но как насчёт личных отношений с машинами? Возможно ли чувство привязанности к роботу? Как вести себя в подобной ситуации? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей авантюрно-приключенческой истории.

Об особенностях спектакля

Спектакль сочетает элементы комедии и драмы, позволяя зрителям увидеть неожиданные аспекты взаимодействия человека и технологии. Интригующий сюжет и яркие персонажи обеспечат увлекательное времяпрепровождение.

Не пропустите шанс стать частью этой уникальной истории и узнать, к чему может привести симбиоз человека и искусственного интеллекта!

Купить билет на спектакль Жена в кредит

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
12:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
26 декабря пятница
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
10 января суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36

Фотографии

Жена в кредит Жена в кредит Жена в кредит Жена в кредит

В ближайшие дни

Моя теща
12+
Драма
Моя теща
10 января в 18:00 Татарский театр «Нур»
от 500 ₽
Две Бабы Яги
6+
Детский
Две Бабы Яги
24 декабря в 10:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 450 ₽
Сказание о семи батырах
6+
Детский
Сказание о семи батырах
29 декабря в 10:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше