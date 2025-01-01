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Не друзья
Билеты от 2000₽
Киноафиша Не друзья

Спектакль Не друзья

Постановка
Театр современной драматургии 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Психологическая драма в двух действиях

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который заставит задуматься о главных человеческих ценностях — дружбе, верности и любви. На этот раз все происходит за обычным ужином друзей, где поднимаются важные вопросы о том, насколько мы знаем друг друга на самом деле.

Эксперимент с телефонами

Артисты театра проведут интересный эксперимент: что произойдет, если отключить все пароли на телефонах? Каждый сможет прочитать то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Этот спектакль — эмоциональный ядерный взрыв, разрушающий пространство с каждым входящим сообщением, — утверждают создатели.

Ящик Пандоры

Телефон становится настоящим ящиком Пандоры. Зрители смогут увидеть, какие тайны скрывают близкие друзья и что может быть у молодоженов, которые только начинают совместную жизнь. Куда приведет героев их любопытство? Смогут ли они остаться друзьями после такой откровенности?

Не пропустите!

Этот спектакль — отличный способ увидеть, как технологии могут влиять на человеческие отношения. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального эксперимента!

Режиссер
Артем Данин
В ролях
Артем Данин
Аннет Рувиш
Павел Морозов
Елена Мурзабаева
Константин Белобров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Не друзья Не друзья Не друзья Не друзья Не друзья

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