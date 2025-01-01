Спектакль Не друзья

Психологическая драма в двух действиях

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который заставит задуматься о главных человеческих ценностях — дружбе, верности и любви. На этот раз все происходит за обычным ужином друзей, где поднимаются важные вопросы о том, насколько мы знаем друг друга на самом деле.

Эксперимент с телефонами

Артисты театра проведут интересный эксперимент: что произойдет, если отключить все пароли на телефонах? Каждый сможет прочитать то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Этот спектакль — эмоциональный ядерный взрыв, разрушающий пространство с каждым входящим сообщением , — утверждают создатели.

Ящик Пандоры

Телефон становится настоящим ящиком Пандоры. Зрители смогут увидеть, какие тайны скрывают близкие друзья и что может быть у молодоженов, которые только начинают совместную жизнь. Куда приведет героев их любопытство? Смогут ли они остаться друзьями после такой откровенности?

Не пропустите!

Этот спектакль — отличный способ увидеть, как технологии могут влиять на человеческие отношения. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального эксперимента!