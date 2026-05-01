Настоящий
12+
О концерте

Концерт, посвящённый творчеству Александра Новикова

Уральский государственный театр эстрады приглашает на концерт, посвящённый творчеству Александра Новикова — мастера русского слова и основателя жанра «городской романс». Его песни стали гимном искренности, где музыка и поэзия переплетаются с реальной жизнью.

Легенда жанра

Александр Новиков — это не просто музыкант, а настоящая легенда, чьи произведения проникают в самое сердце. Его творчество насквозь пропитано честностью и глубоким пониманием жизни. В песнях он откровенно говорит о любви, верности и патриотизме, отражая настоящую душу русского человека.

Истории из жизни

Каждая композиция Новикова — это уникальная история, которая может произойти с каждым из нас. С момента своего дебюта в 1980-х годах его музыка завоевала сердца зрителей не только на Урале, но и за пределами России. В его произведениях сосредоточены радость и страдания, надежда и горечь, но всегда — лишь подлинная правда жизни.

Встреча с настоящим искусством

В рамках концерта прозвучат лучшие произведения Александра Новикова в исполнении талантливых артистов театра. Это уникальная возможность встретиться с настоящим искусством, созданным человеком, чье имя навсегда вписано в историю российской культуры.

Приходите услышать музыку, в которой нет фальши, и почувствовать ту самую любовь, на которую всегда ставил Александр Новиков.

Май
29 мая пятница
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
30 мая суббота
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 1000 ₽

