Спектакль Наши жены

«Наши жены» — комедия с детективным пушем

Андрей Чернышов, Дмитрий Фрид, Вахтанг Беридзе и Надежда Тегунова — звезды театра и кино на одной сцене!

Спектакль «Наши жёны» — это комедия-детектив о трёх давних друзьях, которые по традиции собираются каждую неделю, чтобы провести вечер за игрой в покер. Однако на одной из таких встреч события принимают неожиданный поворот. Герои оказываются перед серьёзным моральным выбором, который ставит под сомнение их дружбу и отношения с любимыми. В центре конфликта оказываются жёны и подруги, заставляя друзей задуматься, что важнее — дружба или семейные узы.

Эта пьеса поднимает важные вопросы о доверии, лояльности и границах морали, предлагая зрителям пройти через эмоциональные и смешные моменты, раскрывающие сложные стороны человеческих отношений.

Пьеса Эрика Ассуса полна иронии, искрометного юмора и неожиданных сюжетных поворотов. Неудивительно, что на протяжении многих сезонов она с успехом идет на парижской сцене, а роли играют такие уважаемые актёры, как Жан Рено, Даниэль Отей и Ришар Берри.

Режиссёр спектакля — лауреат премии Олега Табакова Глеб Черепанов — собрал на одной сцене звёзд российского театра: Андрея Чернышова, Дмитрия Фрида и Вахтанга Беридзе. Это обещает сделать спектакль незабываемым для всех зрителей.