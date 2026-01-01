Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наши жены
Киноафиша Наши жены

Спектакль Наши жены

16+
Возраст 16+

О спектакле

«Наши жены» — комедия с детективным пушем

Андрей Чернышов, Дмитрий Фрид, Вахтанг Беридзе и Надежда Тегунова — звезды театра и кино на одной сцене!

Спектакль «Наши жёны» — это комедия-детектив о трёх давних друзьях, которые по традиции собираются каждую неделю, чтобы провести вечер за игрой в покер. Однако на одной из таких встреч события принимают неожиданный поворот. Герои оказываются перед серьёзным моральным выбором, который ставит под сомнение их дружбу и отношения с любимыми. В центре конфликта оказываются жёны и подруги, заставляя друзей задуматься, что важнее — дружба или семейные узы.

Эта пьеса поднимает важные вопросы о доверии, лояльности и границах морали, предлагая зрителям пройти через эмоциональные и смешные моменты, раскрывающие сложные стороны человеческих отношений.

Пьеса Эрика Ассуса полна иронии, искрометного юмора и неожиданных сюжетных поворотов. Неудивительно, что на протяжении многих сезонов она с успехом идет на парижской сцене, а роли играют такие уважаемые актёры, как Жан Рено, Даниэль Отей и Ришар Берри.

Режиссёр спектакля — лауреат премии Олега Табакова Глеб Черепанов — собрал на одной сцене звёзд российского театра: Андрея Чернышова, Дмитрия Фрида и Вахтанга Беридзе. Это обещает сделать спектакль незабываемым для всех зрителей.

Режиссер
Глеб Черепанов
В ролях
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Дмитрий Фрид
Дмитрий Фрид
Вахтанг Беридзе
Вахтанг Беридзе

Купить билет на спектакль Наши жены

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
17 апреля пятница
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Карлик Нос
6+
Детский Кукольный
Карлик Нос
5 апреля в 15:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Дубровский
12+
Драма Кукольный
Дубровский
30 апреля в 19:00 Красноярский театр кукол
от 750 ₽
Маленькие трагедии
18+
Драма
Маленькие трагедии
17 марта в 19:00 Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше