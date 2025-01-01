Музыкально-поэтический моноспектакль о жизни Анны Ахматовой

В Государственном театре наций состоится спектакль режиссера и автора литературной композиции Дмитрия Сердюка по произведениям Анны Ахматовой, известный как «Реквием». Это музыкально-поэтическое представление раскрывает жизнь и творчество великой поэтессы через образ Свидетеля.

О спектакле

Дмитрий Сердюк выступает в роли Свидетеля — собирательного образа тех, кто наблюдал за Анной Ахматовой на протяжении всей ее жизни. В разные периоды творчества поэтессе помогали её литературные секретари и «ахматовские мальчики», среди которых были такие известные имена, как Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман и Евгений Рейн. Именно через их восприятие, а также глазами почитателей серебряного века, актер передает атмосферу той эпохи и сущность поэзии Ахматовой.

Спектакль включает в себя редко звучавшие детские стихи поэтессы, классические произведения и фрагменты из «Реквиема» и автобиографической прозы. Музыку для постановки создал композитор и гитарист Фёдор Журавлёв, на которого уже обратили внимание зрители благодаря его сотрудничеству с Алексеем Учителем.

Отзывы зрителей

Среди отзывов о спектакле можно услышать: «Спасибо Дмитрию Сердюку за глубину и подлинность. Ваш голос завораживает, пронзает, и мы, действительно, становимся СВИДЕТЕЛЯМИ жизни Анны Ахматовой» (afisha.ru).

Также зрители отмечают, что «как все, к чему прикладывает руку Дмитрий Сердюк, великолепно. Прекрасная поэзия, интересное музыкальное сопровождение. Спектакль сделан с искренней любовью и уважением к Анне Ахматовой» (bigbilet.ru).

Гастроли

Спектакль уже гастролировал в различных городах России, в том числе в Сочи и Благовещенске, привлекая внимание зрителей и творческих критиков.