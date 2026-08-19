Награды конструктора: новая экспозиция в Военно-историческом музее Санкт-Петербурга

Музей готовится представить новую экспозицию, посвященную жизни и деятельности выдающегося конструкторa Михаила Тимофеевича Калашникова. Важным дополнением к этому проекту станет коллекция наград, которую передала его дочь, Елена Михайловна.

Посетители музея смогут ознакомиться с уникальными наградами, полученными Михаилом Тимофеевичем за его неоценимый вклад в Победу. В этом числе медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны I степени и медаль Жукова. Каждая из этих наград свидетельствует о храбрости, стойкости и мужестве, проявленных Калашниковым в боевых действиях.

Экспозиция обещает стать ещё одним шагом к сохранению исторической памяти о великом конструкторе и его заслугах перед Родиной. Не упустите шанс увидеть эти уникальные экспонаты, которые увековечат подвиги Михаила Тимофеевича и расскажут о его жизни.