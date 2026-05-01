Авторский вечер Ирины Кузьминой! «Звезда балета и кино Вера Каралли»
Авторский вечер Ирины Кузьминой! «Звезда балета и кино Вера Каралли»

Возраст 6+

О выставке

Лекция о балерине и актрисе Вере Каралли

Приглашаем зрителей на авторский вечер Ирины Кузьминой, посвященный выдающейся балерине и актрисе Вере Каралли. Этот вечер станет уникальной возможностью узнать больше о жизни и карьере одной из самых ярких звезд русского балета и кинематографа.

Вера Каралли: путь к успеху

Карьера Веры Каралли началась в знаменитом Большом театре, где она исполняла ведущие роли в таких шедеврах, как «Дочь фараона» и «Лебединое озеро». Ее талант был оценен не только в России, но и за пределами страны. Каралли гастролировала с труппой Сергея Дягилева, становясь героиней сцен в Европе.

Кинематографическая карьера

В 1914 году Вера дебютировала в кино и быстро завоевала популярность, становясь одной из первых русских кинозвезд. Она снималась в фильмах таких режиссеров, как Петр Чардынин и Евгений Бауэр. После революции 1917 года Каралли эмигрировала, продолжив свою карьеру в Европе, где также преподавала танцы.

Наследие Веры Каралли

Вклад Веры Каралли в искусство оставил значительный след в истории балета и кино. Ее творчество вдохновляет новые поколения артистов, и авторский вечер Ирины Кузьминой предоставит возможность глубже понять наследие этой великой личности.

Не упустите шанс стать частью этого события и узнать больше о жизни и творчестве Веры Каралли!

Май
Август
30 мая суббота
16:00
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽
29 августа суббота
16:00
Музей Грааля династии Севенардов-Кшесинских Санкт-Петербург, Гагаринская, 24
от 1000 ₽

