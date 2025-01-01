Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сельская честь
Киноафиша Сельская честь

Спектакль Сельская честь

Опера о том, что терять рассудок от любви вредно
Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Опера Масканьи в постановке Юрия Александрова

«Сельская честь» — одно из наиболее известных произведений веризма, художественного направления, родившегося в Италии в конце XIX века. Опера Масканьи стала знаковым произведением этого направления, вобравшего в себя все яркие черты правдивости и глубокой эмоциональности. В либретто, основанном на новелле о страсти, ревности, мести и раскаянии, развертывается трагедия, которая в своей экспрессии и напряжении становится настоящим испытанием для исполнителей и зрителей.

Поглощение страстью: короткий путь к трагедии

В этой опере все события разворачиваются стремительно, словно лавина, и приводят к катастрофе, разворачивающейся в течение одного дня. Стремительный ритм событий, предчувствие неизбежного конца и напряженная развязка, завершающаяся на кровавой ноте, создают непрерывное ощущение драмы. Опера вмещает в себя яркие и запоминающиеся мелодии, многослойные ансамбли, сочиненные с максимальным драматизмом, и компактную форму, которая исключает длинные арии и дуэты, добавляя действию больше динамичности.

Юрий Александров о постановке: ложные иллюзии свободы

Оперная постановка, осуществленная Юрием Александровым, погружает в размышления о сущности свободы и ответственности. В центре сюжета — ложное восприятие свободы, когда человек решает забыть о своих обязанностях перед семьей и близкими, что в конечном итоге приводит к разрушению. Юрий Александров подчеркивает актуальность этой темы для современного общества, где отношения быстро меняются, и «молодежь быстро сходится, быстро расстается», забывая о главных ценностях жизни.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Пиковая дама
12+
Драма
Пиковая дама
28 августа в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 1000 ₽
Ю
18+
Драма
Ю
4 сентября в 19:00 Небольшой драматический театр
от 1700 ₽
Барышня-крестьянка
12+
Драма Классическая драма
Барышня-крестьянка
27 августа в 19:00 Пушкинская школа Владимира Рецептера
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше