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Спектакль МыЯ

Постановка
Пермский молодежный театр 16+
Режиссер Ростислав Рузманов
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Антиутопия в кукольном формате на сцене Молодежного театра

«Мир без воин. Мир без личностей. Мир без различий между людьми». Эти слова становятся центральной темой нового спектакля, который переносит зрителей в мир первой российской антиутопии. На сцене оживают герои в виде кукол, созданных по прототипу «Красных человечков» — известного арт-объекта современного художника Андрея Люблинского.

Идея и концепция

Спектакль затрагивает важные философские вопросы о коллективизме и индивидуальности. В мире, где отсутствует личность, все стремятся к единому и громкому «МЫ». Однако, не стоит забывать, что у каждого человека есть своя уникальная индивидуальность, и важно осознавать значимость своего «Я».

Музыкальное сопровождение

Музыка группы «Кино» в исполнении Виктора Цоя легла в основу плейлиста спектакля. В него также вошли композиции других известных русских рок-групп, таких как «Animal ДжаZ», «Мы» и «Пилот». Эти мелодии создают уникальную атмосферу и подчеркивают эмоциональную нагрузку происходящего на сцене.

Не пропустите!

Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и глубоким. Он призывает задуматься над важными вопросами современности и оставить зрителю пищу для размышлений. Не упустите возможность увидеть это уникальное представление!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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19:00 от 600 ₽

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