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Спектакль Мы есть

Постановка
VS Театр 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сказка о дружбе и верности

Этот спектакль рассказывает волшебную историю для всей семьи, в которой переплетаются важнейшие человеческие ценности — дружба, верность и любовь. История учит детей важности не терять близких, несмотря на все испытания и трудности, которые могут встретиться на пути.

Ценности, которые важны в жизни

Для детей этот спектакль — это способ научиться ценить друзей, родных и любимых. Он помогает понять, как важно видеть и замечать хорошее в мире, а также делать правильный выбор в жизни. Взрослые же смогут переосмыслить свою жизнь, осознав, как часто мы забываем о самых главных ценностях, увлекаясь повседневной суетой.

Для всех возрастов

Маленькие дети смогут насладиться красочной сказочной атмосферой, а взрослые откроют для себя глубокие жизненные уроки о заботе, любви и красоте. Этот спектакль помогает не только увидеть важное, но и напомнить себе, как важно не забывать о близких, не быть мелочными и не бояться делать иногда нелепые, но искренние поступки.

Вечные ценности

Заботьтесь о близких и не обижайте их напрасно, верьте в красоту и добро, и не бойтесь делать глупости — они иногда приносят пользу.

Режиссер
Валентина Саянская
В ролях
Валентина Саянская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
31 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
2 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
10 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
30 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
6 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
14 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
20 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
4 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽
12 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
15:00 от 1500 ₽

Фотографии

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